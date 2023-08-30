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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحمد لله على كل شيء | منشور مثير من أفشة بسبب الأهلي

مجدي أفشة
مجدي أفشة

شارك اللاعب محمد مجدي أفشة عن تجديد عقدة للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب أفشة :"الحمد الله علي كل شيء التجديد للنادي الأهلي من اجمل ايام حياتي, النادي الي شجعته وانا طفل صغير النادي الي كل اسرتي بتنتمي ليه احنا ناس بسيطة حب الاهلي بالنسبة لينا مش اختيار ولا رفاهية دي فطرة طلعنا كلنا عليها كل الشكر للنادي الاهلي ومجلس ادارته علي حسن التقدير وان شاء الله نكون دايما عند حسن ظن جمهوره الي انا متاكد انه اهم حاجة في المنظومة العريقة دي".

 

ولا تزال صفقات النادي الأهلي تسيطر على مجريات الحديث بين جماهير الأحمر، خاصة المهاجم المنتظر؛ في ظل رحيلمحمد شريف وشادي حسين، ليظل محمود كهربا وصلاح محسن، والأخير لا ترضى عنه جماهير الأهلي بشكل تام، حيثترغب الجماهير في قناص سوبر، وهو ما يبحث عنه مارسيل كولر المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء.

 واستطاع مسؤولي النادي الأهلي التوصل إلى اتفاق نهائي مع لاعب بشكتاش التركي، بشأن انتقاله إلى صفوف القلعةالحمراء، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ليكون هو مهاجم المارد الأحمر الجديد في الموسم المقبل.

جاء اتفاق الأهلي على المهاجم السوبر بناءً على توصيات المدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذي ما زال مصرًا علىأن يتم التوقيع مع لاعب أجنبي متميز في مركز قلب الهجوم

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي، عن تمكن المسؤولين بالفعل من الحصول على توقيع اللاعب الكونغوليجاكسون موليكا، ليكون هو مهاجم القلعة الحمراء الجديد، وذلك بعد أيام من فشل صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيليجوسفالدو سوزا.

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