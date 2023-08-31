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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد البناني لـ بسمة وهبة: أزمة القيد في طريقها إلى الحل.. فيديو

الزمالك
الزمالك

قال الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك، إنه جاري تنفيذ بعض الإجراءات بخصوص أزمة القيد، مؤكدًا: "الأزمة في سبيلها إلى الحل".

وأضاف البناني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "فتحنا كل الملفات والتفاوض مع كل الجهات مثل الاتحادات والبنوك ومصلحة الضرائب واللاعبين والمدربين والموظفين وصرفنا حقوق العاملين".

نادي الزمالك يستحق ان يكون من أقطاب الكرة المصرية

وتابع: "أقول لمحبي الزمالك، أرجوكم، النادي يحتاج إليكم للتعامل مع هذه العثرة، نادي الزمالك يستحق ان يكون من أقطاب الكرة المصرية، فهو ليس أقل من أحد، اطمئنوا، نحن نعمل على مدار الساعة لإزالة أي عثرات لهذا الكيان".

وتقدم الإعلامية بسمة وهبة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، من الإثنين إلى الأربعاء من كل أسبوع تناقش فيها ما يهم المشاهد المصري والعربي في كل الملفات والقضايا.

وخلال الأيام الماضية، تصدر اسم الإعلامية بسمة وهبة محركات البحث، وذلك بعدما نشرت صورتها بالحجاب وعلقت "عزيزي الحجاب اشتقت إليك"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عماد البناني نادي الزمالك أزمة القيد الاتحادات البنوك مصلحة الضرائب أقطاب الكرة المصرية الزمالك

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