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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمير يعقوب : عناصر الإخوان استخدموا رصاص مُحرم دوليًا ضدنا

المستشار أمير يعقوب
المستشار أمير يعقوب

قال المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، إن عناصر الجماعة الإرهابية كانت تتعمد إطلاق النار على شريان القدم.

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وأضاف أمير يعقوب، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "هما كانوا يتعمدون ذلك لأن النتيجة إما بتر القدم أو النزيف حتى الموت".


وتابع  أن : "كانوا يضربوننا برصاص مُحرم دوليًا ينفجر داخل الجسم، وحتى الآن ما زالت هناك شظايا في ساقي بسبب الحادث الذي تسبب في قطع عصبين في الساق".


ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.


ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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