حواس: وأنا وزير كنت بتفرج على ماتشات الأهلي في قهوة كلها زملكاوية..فيديو

الفراعنة كانوا أهلاوية

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، أن قوة الكرة المصرية في قوة النادي الأهلي والزمالك، معربا عن سعادته بتحقيق الأهلي الألقاب الخمسة والمدرب كولر.



وتمنى زاهي حواس خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، في الوقت ذاته خروج نادي الزمالك من كبوته، مضيفا: «الكرة في مصر لو الأهلي ضعيف الكرة ضعيفة ولو الزمالك ضعيف الكرة ضعيفة».

الفراعنة كانوا أهلاوية



وتساءل زاهي حواس، عن سبب بيع الأهلي محمد شريف، مطالبا النادي الأهلي بضرورة التعاقد مع مهاجم قوي، متابعا : «دائما كنت أقول على سبيل المزاح أن الفراعنة كانوا أهلاوية حتى زعل مني المستشار مرتضى منصور، لذلك قولت إن الزملكاوية هم من بتوا الهرم الأكبر علشان ميزعلش الزملكاوية».

كانت أسعد لحظة في حياتي



وأشار عالم الآثار إلى أنه شاهد مباراة الأهلي أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا خارج مصر عن طريق الهاتف، مضيفا أنه شعر برجفة مع مرور الوقت حتى سجل محمد عبدالمنعم الهدف «كانت أسعد لحظة في حياتي».



ولفت إلى أنه اعتاد سابقا حينما كان وزيرا للآثار مشاهدة مباريات الأهلي على المقاهي، مضيفا: «وأنا وزير كنت بتفرج على ماتشات الأهلي على قهوة كلها زملكاوية.. ولما كان يجيب جول مكنتش تسمع صوت غير صوتي».