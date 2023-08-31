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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محامي سفاح الجيزة: دافعت عنه جلسة واحدة.. أنا مش غاوي تريندات

سفاح الجيزة
سفاح الجيزة

قال عرفة متولي محامي سفاح الجيزة، إنّه تولى الدفاع عن سفاح الجيزة جلسة واحدة فقط لا غير، موضحًا: "والدته إنسانة كبيرة في السن، وقالت لي ابني مريض نفسيا، وأنا مش غاوي تريندات".

المحامي:  انسحبت من القضية فورا لانه أثبت أنه مسؤول عن أفعاله

وأضاف متولي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "قلت لها إننا سنحيله إلى مستشفى الأمراض النفسية، وإن صدر التقرير أنه مسؤول عن أعماله وأفعاله سأنسحب، وعندما صدر التقرير انسحبت من القضية فورا لانه أثبت أنه مسؤول عن أفعاله".

وتابع: "تحدثت معه لفترات بسيطة، يتسم بأنه هادئ الطباع، كما أنه ناجح في عمله ويمتاز بالطيبة وخدوم، وهو ما عُرف به بين الناس".

وتقدم الإعلامية بسمة وهبة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، من الإثنين إلى الأربعاء من كل أسبوع تناقش فيها ما يهم المشاهد المصري والعربي في كل الملفات والقضايا.

وخلال الأيام الماضية، تصدر اسم الإعلامية بسمة وهبة محركات البحث، وذلك بعدما نشرت صورتها بالحجاب وعلقت "عزيزي الحجاب اشتقت إليك"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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