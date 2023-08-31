أعلن احمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن احتفال الخليج السعودي بانضمام محمد شريف لقائمة منتخب مصر .

و كتب احمد حسن عبر حسابة بموقع فيسبوك:نادي الخليج السعودي يحتفي بانضمام محمد شريف لقائمة منتخب مصر.

وأعلن اللاعب أحمد حسن عن اختيار محمد شريف كافضل مهاجم هذا الموسم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"رابطة الأندية المحترفة تعلن محمد شريف أفضل مهاجم خلال الموسم الماضي".

ولا تزال صفقات النادي الأهلي تسيطر على مجريات الحديث بين جماهير الأحمر، خاصة المهاجم المنتظر؛ في ظل رحيل محمد شريف وشادي حسين، ليظل محمود كهربا وصلاح محسن، والأخير لا ترضى عنه جماهير الأهلي بشكل تام، حيث ترغب الجماهير في قناص سوبر، وهو ما يبحث عنه مارسيل كولر المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء.