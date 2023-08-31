أحمد تمام : لجنة دمج المفرج عنهم تعمل بشكل انساني بحت وتقدم الدعم النفسي

قال أحمد تمام الحاصل على دعم ومساعدة لجنة الدمج،:" أي شخص مفرج عنه يكون عنده بعض التحفظات حول التعامل مع المجتمع، نتيجة إصابتهم بصدمات".

وأضاف "أحمد تمام" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"،:" بعد خروجي كان لدي تشكيك حول فكرة إعادة دمج المفرج عنهم سياسيا مع المجتمع، ولكن تم التواصل من قبل اللجنة لتقديم الدعم النفسي ومجتمعي".

واسترسل: البعض يشكك بعمل اللجنة، ولكن من واقع تجربتي الشخصية، أرى أنها تعمل بشكل إنساني بحت، ولم يبخلوا بأي جهد، متابعا: ما يحدث معنا مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان والتعامل مع السجناء.