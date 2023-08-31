أمير يعقوب : تمنيت الموت بدلاً من بتر ساقى

كشف المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، عن شهادته بشأن عنف الجماعة الإرهابية، والحادث الإرهابي الذي تعرض له أعضاء الهيئات القضائية في شمال سيناء.

وقال أمير يعقوب، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء أمس الأربعاء: "انتقلت إلى مستشفى العريش الدولي بعد إصابتي، وأبلغني الدكتور بخبر استشهاد زميلي المستشار عمر، وتم تخييري بين الانتقال لمستشفى الجلاء العسكري ومستشفى المركز الطبي العالمي ولكن كنت أريد أقرب مستشفى نظراً لخطورة الإصابة، وتمنيت الموت بدلاً من بتر ساقي وأخبرت زملائي بذلك".



وأضاف المستشار أمير يعقوب، أن : "لم أكن أقدر على تحريك ساقي ولا أستطيع السيطرة عليها، والرصاصة جرحت الشريان ولم تقطعه من ستر ربنا، وتم نقلي للمركز الطبي العالمي، وتم إجراء فحوصات ولم تستجب ساقي ولم أكن أتقبل فكرة عدم وقوفي على قدمي مرة أخرى، والجسم كان يعطي استجابات خاطئة نتيجة للصدمة، وكان في استقبالي كل أعضاء الهيئات القضائية في المستشفى، وعلى رأسهم رئيس المجلس والنائب العام".