لن تصدق ماذا حدث .. مقطع فيديو لثور هائج ينقض على فتاة أثناء انشغالها بهاتفها

انتشر مقطع فيديو على تويتر حصد ملايين المشاهدات الكثير من الجدل وذلك لثور هائج كاد أن يقتل امرأة انشغلت بهاتفها ليهاجمها الثور أثناء انشغالها بهاتفها الخلوي، لدرجة أنها كادت تقتل في هذه العملية.



وقد ظهر في مقطع الفيديو الجميع يركضون في كل الاتجاهات، وذلك محاولين الهروب من طريق الثور وفي خضم الهرج والمرج، قد ظلت إحدى النساء، منهمكة في التحدث إلى هاتفها، غافلة عن الخطر الوشيك الذي قد اقترب منها . وقد لاحظ الثور وجود هدف سهل، ليهاجمها بكل قوته.



وقد تمكن الفتيان المتواجدون في المكان وذلك بعد محاولات من تشتيت انتباه الثور في محاولة لانقاذ حياة الفتاة، وقد تم نقلها إلى المستشفى للمعالجة من الجروح والكسور التي أصيبت بها.