أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الحكومة تصدر أول قرار بشأن مجموعة "بريكس"

أخبار مصر.. قررت الحكومة إنشاء وحدة "بريكس" بـ مجلس الوزراء ، تعنى بملفات التعاون مع تجمع "بريكس"، وتضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مجلس الوزراء يصدر أول قرار بشأن مجموعة "بريكس"

قرر مجلس الوزراء إنشاء وحدة "بريكس" بالمجلس، تعنى بملفات التعاون مع تجمع "بريكس"، وتضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين.

أولى رحلات مصر للطيران تنطلق إلى بورسودان 4 سبتمبر المقبل

تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من مدينة القاهرة الى مدينة بورسودان في دولة السودان، اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل بواقع رحلة واحده يوميا، أي بمعدل 7 رحلات أسبوعيا.

منح شركة "سامسونج إلكترونيكس" الرخصة الذهبية لتشغيل مصنع التليفون المحمول ببني سويف

وافق مجلس الوزراء على منح شركة "سامسونج إلكترونيكس مصر- ش.م.م" الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمول على مساحة 6000 م2،

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسي يبحث تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مصر مع وفد رفيع المستوى من الكونجرس

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفداً موسعاً رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، يضم السيناتور "ليندساي جراهام" عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور "روبرت مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية.

الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2023.

سياحة مصر في أرقام .. هل تقفز إلى مستويات أعلى

تشهد سياحة مصر أرقام متصاعدة في كثير من المناحي على مستوي الزيارات السياحية القادمة من دول العالم ، بالاضافة الي التوسع نحو الاستثمار الفندقي و السياحي لاستيعاب أعداد سياحية أكبر ، تضيف لمائدة السياحة مضاعفة حصتها من الأرقام العالمية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



حقيقة مد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الأون لاين من المنزل

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً منسوباً لمجلس الوزراء يتضمن قراراً بمد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023.

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كافة الاستعدادات للبدء فى صرف معاش شهر سبتمبر لجميع المستحقين .

مصايف الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء بالقطاع الغربي وتحذر من ارتفاع الأمواج

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاع الغربي والعجمي، وطالبت الرواد بتوخي الحذر بسبب ارتفاع الأمواج.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من المقر البابوي بالعباسية

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

طريقة التظلم من بطاقة الخدمات المتكاملة المرفوضة | اعرف التفاصيل

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التظلم لرفض طلبات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة.

بدون فوائد .. شروط الحصول على قرض الزواج من بنك ناصر

يقدم بنك ناصر الاجتماعي قرض الزواج للشباب المقبلين على تجهيز عش الزوجية ، الأمر الذى تبحث عنه الكثير من الأسر المصرية من محدودى الدخل عن فرص تيسير الزواج لأبنائهم وعن القروض المخصصة للمقبلين على الزواج بدون فوائد ،أو بفائدة قليلة .

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

انخفاض أسعار الدواجن .. والحكومة تكشف الأسباب

تراجعت أسعار الدواجن في السوق المحلي بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وشهدت اليوم الأربعاء استقرارا بعد انخفاض في السوق المحلية.

يعادل طاقة 10 معديات.. كوبري النصر العائم الأول للربط بين ضفتي القناة

يعد كوبري النصر العائم أول كوبري للربط بين ضفتي قناة السويس، وهو تجسيد للدور المجتمعي الذي تقوم به هيئة قناة السويس في خدمة المجتمع المدني، وتقدر طاقة العبور اليومية على الكوبري بنحو 20 ألف مركبة ما بين سيارات ملاكي وحمولات حتى 20 طنًّا، وكذلك عبور 1200 شاحنة حمولة 70 طنًّا كل يوم، وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.