بالأبيض .. رنا رئيس تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

شاركت الفنانة رنا رئيس متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رنا رئيس بإطلالة جذابة مرتدية فستان مجسم باللون الأبيض ، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها ، و اعتمدت مكياج جذاب يبرز جمال ملامحها.

وانتهت الفنانة رنا رئيس، والفنان عمرو وهبة، من تسجيل حلقات المسلسل الكوميدي الإذاعي "كارت أحمر"، المقرر بثه طوال أيام شهر رمضان على «راديو 9090».

المسلسل بطولة رنا رئيس، عمرو وهبة، بيومي فؤاد، والفنانة القديرة إنعام سالوسة، ويذاع المسلسل على «راديو9090» الساعة 3.20 يوميا.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدي، حول بعض المشاكل التى تواجه الأسر المصرية وتناولها بشكل خفيف.