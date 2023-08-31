شابة إسكتلندية تقوم بعملية لتجميل الأسنان.. ما حدث لها غير متوقع

أثارت ليلي ليندساي، وهي شابة إسكتلندية ودتبلغ من العمر 30 عاما، الكثير من الجدل، وذلك بعد أن أرادت تجميل أسنانها بواسطة تركيب القشور التجميلية المعروفة بـالفينير للحصول على أسنان بيضاء، إلا أن ما حدث هو إصابتها بحالة تحسسية شديدة تعد غير متوقعة.

ولجأت ليندساي للحصول على أسنان وابتسامة جميلة، لكن النتيجة كانت إصابتها بتحسس الجلد الشديد.

أما عن الأعراض التي عانت منها الشابة الثلاثينية، فقد بدأ الأمر بزيادة الشعور بالحكة واحمرار العيون وجفاف الشفاه والجلد، ما أدى إلى إصابتها بقروح مؤلمة ليصبح جلدها مثل جلد الفيل، لتبدأ في دخول مرحلة الاكتئاب، ولم يتمكن أي طبيب من مساعدتها.

وقرر طبيب الأسنان التخلص من تلك القشرة لتشعر بعدها بالتحسن التدريجي.