لقاء السيسي مع وفد رفيع من الكونجرس والتأكيد على قوة الشراكة الإستراتيجية مع أمريكا محور اهتمام الصحف

سلطت صحف القاهرة الصادرة اليوم /الخميس/ الضوء على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوفد رفيع المستوى من قيادات الكونجرس الأمريكي، الذي شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل، طال تأثيرها العديد من دول العالم.

وواصلت الصحف متابعتها لنشاط الحكومة، حيث تابعت اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة، حيث وافق المجلس على عدة قرارات، أبرزها إنهاء عمل الموظفين "أونلاين"، وإنشاء مجلس وطني للهيدروجين الأخضر، وعفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر.

وفي الشأن العسكري، حاز لقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين، على مساحة واسعة من تغطيات صحف القاهرة، حيث جاء اللقاء في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير أداء القوات المسلحة ومسئولياتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري.

أما عن الشأن الاقتصادي، تناقلت الصحف الاستعدادات التي تجرى في مدينة شرم الشيخ لاستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والذي يعقد لأول مرة في إفريقيا يوم 25 سبتمبر المقبل.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الجمهورية) و(الشروق) و(المصري اليوم) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع جلسة الحوار المفتوح الذي أجراه الرئيس السيسي مع وفد موسع رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، ضم السيناتور «ليندساى جراهام» عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور «روبرت مينينديز» رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وذكرت الصحف أن اللقاء تطرق إلى تطورات المفاوضات الجارية حاليا بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث أكد الرئيس موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث.

وأبرزت الصحف تصريحات المتحدث باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمي، التي قال خلالها إن اللقاء تناول - كذلك - تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشاد الوفد الأمريكي بدور مصر المحوري، على المستويين التاريخي والراهن، في إرساء أسس السلام في الشرق الأوسط وتعزيزه، وأكد الرئيس - من جانبه - موقف مصر الثابت في هذا الخصوص، بضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يفتح الآفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

ولفتت الصحف إلى اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل، طال تأثيرها العديد من دول العالم.



وعن نشاط الحكومة، تابعت صحفية (الأهرام) اجتماع مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة، حيث وافق المجلس على عدة قرارات، أبرزها مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، والري، والإنتاج الحربى، إلى جانب رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء «مقررا»، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. ويهدف المجلس الوطني إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفتت الصحيفة إلى موافقة مجلس الوزراء على منح شركة «سامسونج إلكترونيكس مصر ــ ش.م.م»، الرخصة الذهبية عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمول على مساحة 6000 م2، بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى، مدينة الواسطى، وبدء الإنتاج في النصف الثاني من العام القادم، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل نهاية 2025 ومن المتوقع أن يوفر المشروع 768 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما أبرزت الصحفية موافقة مجلس الوزراء - كذلك - على مشروع قرار الرئيس بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر المقبل، وتابعت الصحيفة - أيضا - موافقة المجلس على انتهاء قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ «أونلاين» من المنزل، على أن تتم العودة للعمل بالنظام العادي.



عسكريا ، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى عددا من قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير أداء القوات المسلحة ومسئولياتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وذكرت الصحيفة أن اللقاء تناول عرضا تقديميا لعدد من قادة القوات المسلحة لأحدث المستجدات والتحديات التي تشهدها المرحلة وأهم الأحداث الجارية وتأثيرها على الأمن القومي المصري وما يرتبط بأساليب العمل داخل القوات المسلحة وطرق تطويرها وتحديثها؛ بما يتلاءم مع المستجدات التي تحدث على الساحتين الإقليمية والدولية .

وألقت الصحيفة الضوء على الكلمة التي ألقاه الفريق أول محمد زكي، والتي نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، معربا عن تقديره لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود وتضحيات على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته .

وسلطت الصحيفة الضوء على الكلمة التي ألقاه أيضا الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والتي أشاد خلالها بمستوى الكفاءة القتالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على المستوى التدريبي العالي للمقاتلين والروح المعنوية المرتفعة بالإضافة إلى أهمية الإطلاع على كل ما هو جديد في مجالات العمل التخصصية لتعظيم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانيات.



وفي سياق متابعتها لوقائع جلسات الحوار الوطني، ذكرت صحيفة (الشروق) أن الحوار الوطني سيستأنف جلساته العامة خلال الأيام المقبلة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة على مستوى المحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي منها الحبس الاحتياطي وتحديات العمل النقابي، وتوطين الصناعة في مصر، حسبما صرح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني جمال الكشكي.

ونقلت الصحيفة عن الكشكي قوله إن الجلسات المتخصصة ستستأنف عملها عقب الجلسات العامة، لافتا إلى أن الحوار الوطني مستمر وما نشهده الآن هو المرحلة الأولى منه.

وأضافت الصحيفة أن الكشكي اعتبر أن الحوار الوطني أحدث حالة سياسية إيجابية في الشارع المصري وبين القوى السياسية، وخلق مساحة سياسية لم تكن موجودة من قبل وباتت الفرصة سانحة أمام الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة.



أما صحيفة (المصري اليوم)، نقلت - تحت عنوان (رئيس جمهورية الجبل الأسود: مهتمون بتوسيع التعاون مع مصر) - تأكيد رئيس جمهورية الجبل الأسود، ياكوف ميلاتوفيتش اهتمام بلاده الكبير بتوسيع دائرة التعاون مع مصر بمختلف المجالات في ظل وجود العديد من الفرص والإمكانات التي يتمتع بها البلدان.

وذكرت الصحيفة أن رئيس جمهورية الجبل الأسود قال - خلال تقديم السفير محمود عفيفي أوراق اعتماده سفيرًا جديدًا غير مقيم لمصر لدى جمهورية الجبل الأسود للرئيس ميلاتوفيتش بالعاصمة «بودجريتسا» - أن بلاده تضع في الاعتبار الثقل المصري المهم على المستويين الإقليمي والدولي، وبما من شأنه أن يكفل تحقيق طفرة في مسار العلاقات الثنائية خصوصًا في المجال الاقتصادي، وأن يعود بالنفع على البلدين ويخدم مصالحهما وأولوياتهما.

وأشارت الصحيفة أن وزارة الخارجية قالت - أمس - إن السفير المصري نقل خلال اللقاء الذي جرى على هامش تقديم أوراق الاعتماد - تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره ميلاتوفيتش.



وفي إطار متابعتها للسياسة الخارجية المصرية، نقلت صحيفة (الجمهورية) تصريح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن مصر تتابع، باهتمام، التطورات المتلاحقة التي تشهدها دولة الجابون الشقيقة، وتدعو جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية؛ حفاظاً على أمن واستقرار وسلامة البلاد.

وذكرت الصحيفة أن المتحدث باسم وزارة الخارجية دعا أعضاء الجالية المصرية المتواجدين في الجابون إلى توخى أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب مناطق التوتر الأمني واستمرار التواصل مع السفارة المصرية لضمان سلامتهم، معربا عن تطلع مصر لعودة الاستقرار إلى الجابون في أسرع وقت والحفاظ على سلامة الشعب الجابوني الشقيق.



إلى ذلك، نشرت صحيفة (المصري اليوم) اللقاء الذي عقده الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أمس مع السفير عبدالعزيز المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الديني والإفتائي.

وأوضحت الصحيفة أن مفتى الجمهورية أكد - خلال اللقاء - عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية على جميع الأصعدة، موضحًا أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا كبيرًا بفضل جهود الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن مفتى الجمهورية استعرض مجهودات دار الإفتاء المصرية في مواجهة التطرف والإرهاب ودورها في توضيح صحيح الإسلام ومحاربة الأفكار المتطرفة، كما أوضح لـ«المطر» منظومة العمل داخل الدار التي تشمل إدارات ومراكز بحثية تواكب تطورات العصر.



اقتصاديا، وتحت عنوان (البورصة تسجل مستويات قياسية جديدة وتتخطى ١٨٥٠٠ نقطة لأول مرة)، سلطت صحيفة (الشروق) الضوء على مواصلة مؤشرات البورصة المصرية الارتفاع في نهاية تعاملات أمس؛ ليصعد مؤشر (إيجي إكس 30) بنسبة 01ر1 %؛ ليسجل ١٨٨١٨.١٥ نقطة مدعوما بموجة الشراء من المستثمرين في السوق، ليتخطى المؤشر الرئيسي مستويات الـ ١٨٥٠٠ نقطة لأول مرة.

وأضافت الصحيفة أن مؤشر «إيجى إكس 100» ارتفع أيضا بنسبة ٠,٢٩ ليسجل ٥٥٨٥,٥٣ نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس (۷۰) بنسبة ٠,٤٦ ليسجل ۳۸۱٢,٥٨ نقطة.

وفي السياق، أبرزت صحيفة (الأهرام) نبأ انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة في إفريقيا بمدينة بشرم الشيخ يوم 25 سبتمبر المقبل، وتستمر على مدى يومين، وسط آمال كبيرة وتطلعات عريضة لانطلاق شراكة قوية بين مصر والبنك الآسيوي وصياغة إستراتيجية أكثر تحفيزا للتعاون الإنمائي لدعم القطاع الخاص وإطلاق مرحلة جديدة من التعاون العابر للقارات ترتكز على توفير المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية، وحشد المزيد من الفرص التمويلية الميسرة والمحفزة للقطاع الخاص في مصر بمختلف المجالات التنموية الواعدة.

وذكرت الصحيفة أن استعدادات مكثفة تجرى - حاليا - لإنجاح هذا الحدث الكبير، حيث تضع مصر كل إمكاناتها وقدراتها وخبراتها لتحقيق المستهدفات المنشودة للنقاشات الثرية التي تشهدها الاجتماعات، بمشاركة 3 آلاف من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا بينهم 106 وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية.

وذكرت الصحيفة أن مصر تتطلع -خلال الاجتماعات- إلى توسيع المحفظة الاستثمارية للبنك الآسيوي متعدد الأطراف في مصر بمختلف القطاعات الحيوية لتغطى نحو 220 مشروعًا بإجمالي 40 مليار دولار، مع إتاحة آفاق أرحب للتعاون الثنائي الإنمائي خلال الفترة المقبلة في مجالات البنية التحتية التي تهتم بها الدولة، خاصة أن البنك يستهدف تعزيز التواصل والتكامل الإقليمي وحشد الموارد المالية لدفع جهود جذب تدفقات استثمارية جديدة في المشروعات التنموية.

ك ف /ع م م