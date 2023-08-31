الجيش الأوكراني يعلن مصرع 6 من جنوده في حادث طائرتي هليكوبتر

أعلن الجيش الأوكراني أن ستة جنود لقوا حتفهم على متن طائرتي هليكوبتر خلال "تنفيذ مهام" في شرق البلاد.



ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، عن بيان للجيش الأوكراني، نشر على تطبيق "تلجرام" أن الجنود كانوا ينفذون مهاما في قطاع مدينة باخموت الشرقية التي تسيطر عليها روسيا عندما قتلوا.



وقال متحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يدعى يفهين راكيتا إن القتلى كانوا ضباطا، ولن تكشف هوياتهم لأسباب أمنية.



ولم يشر الجيش الأوكراني إلى تفاصيل الحادث لطائرتي الهليكوبتر وهما من طراز "مي-8" المستخدم على نطاق واسع.

