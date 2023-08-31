عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

افتتاح فرع البنك الأهلي المصري بمركز التنمية الشبابية في بلبيس

صدى البلد

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، افتتاح فرع البنك الأهلي بمركز التنمية الشبابية ببلبيس، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والبنك الأهلي، لافتتاح عدد من أفرع البنك بمراكز الشباب المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.    

وتأتي مشاركة شركة محمد الحداد للإنشاءات ECD باعتبارهــا الجهة المنفـذة لأعمال الإنشاءات في فــــــــرع البنك الأهلي بمركز التنميـة الشبابية ببلبيـس، حيــث تتوسع الشركة في عقد شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء. 

وتتجاوز المشاريع المنفذة 500 مشروع من مختلف المشروعات متوسطة الحجم والضخمة التي تخدم رؤية واستراتيجيـــــــــــة الدولة المصرية في تحقيق الاستدامة.

وأكد محمد الحداد، الخبير العقارى، أن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري لتنمية المجتمع ورفع الوعي الفكري والثقافي والرياضي لدى شبابنا والمساهمة في تنفيذ رؤية الحكومة المصرية 2030 نحو تعميق عملية الشمول المالي.

وأضاف: “نؤمن بقدرتنا على خلق مجتمعات مستدامة قادرة على النمو والتطور، حيث نحرص على تطبيق المعايير العالمية للكفاءة في السوق المصري، من خلال تقديم مشروعات رائدة ذات جودة عالية، مع توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني”.

استراتيجية الدولة المصرية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استراتيجية الدولة اقتصاد الوطني الاسكان والمرافق البنك الاهلي البناء والتشييد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء الآن|والجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

بعد انخفاض اسعار الدواجن.. موعد تراجع سعر البيض

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

اسمه تيتوس .. أحمد الفيشاوي يعترف بابنه غير الشرعي

عاجل | إعلامي: الأهلي يطيح بأمير توفيق من ملف التعاقدات

ترشيحاتنا

جنوب أفريقيا.. مصرع 20 شخصا في حريق منطقة الأعمال المركزية بجوهانسبرج

محمد بن زايد يبعث برسالة إلى ملك ماليزيا .. ما فحواها ؟

إلزام نجل نتنياهو بدفع تعويض مالي لـ «عشيقة جانتس»

هل يجوز نحر شاة واحدة للمولود الذكر كعقيقة.. أمين الفتوى يجيب

الوداع القاسي لأغسطس| تفاصيل اليوم الأكثر سخونة ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

فرص تأهل منتخب مصر لكرة السلة إلى أولمبياد باريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل يوثق لحظات وفاة أحد ضحايا حادث الفاشينستا

لن تصدق .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من الزهايمر

بـ بالبرنص الأبيض .. غادة عبد الرازق تخضع لجلسة تصوير في غرفتها

ملابس البحر.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها على الشاطئ

فيديو

مقطع فيديو للعلاج بالحجامة في الصين يثير الجدل

الغضبان: 99.9 % من أصحاب الحصص الاستيرادية يبيعونها..وعائلة واحدة تمتلك 14 بطاقة|شاهد

وكيل تعليم بورسعيد : كل الدعم للأفكار خارج الصندوق بهدف النهوض بالمنظومة | شاهد

لن تصدق ماذا حدث .. مقطع فيديو لثور هائج ينقض على فتاة أثناء انشغالها بهاتفها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ