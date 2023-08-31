افتتاح فرع البنك الأهلي المصري بمركز التنمية الشبابية في بلبيس

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، افتتاح فرع البنك الأهلي بمركز التنمية الشبابية ببلبيس، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والبنك الأهلي، لافتتاح عدد من أفرع البنك بمراكز الشباب المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتأتي مشاركة شركة محمد الحداد للإنشاءات ECD باعتبارهــا الجهة المنفـذة لأعمال الإنشاءات في فــــــــرع البنك الأهلي بمركز التنميـة الشبابية ببلبيـس، حيــث تتوسع الشركة في عقد شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء.

وتتجاوز المشاريع المنفذة 500 مشروع من مختلف المشروعات متوسطة الحجم والضخمة التي تخدم رؤية واستراتيجيـــــــــــة الدولة المصرية في تحقيق الاستدامة.

وأكد محمد الحداد، الخبير العقارى، أن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري لتنمية المجتمع ورفع الوعي الفكري والثقافي والرياضي لدى شبابنا والمساهمة في تنفيذ رؤية الحكومة المصرية 2030 نحو تعميق عملية الشمول المالي.

وأضاف: “نؤمن بقدرتنا على خلق مجتمعات مستدامة قادرة على النمو والتطور، حيث نحرص على تطبيق المعايير العالمية للكفاءة في السوق المصري، من خلال تقديم مشروعات رائدة ذات جودة عالية، مع توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني”.