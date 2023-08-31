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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن الأحداث في الجابون

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية قلقة للغاية إزاء تطور الأحداث في الجابون، وحثت المسئولين على إطلاق سراح أعضاء الحكومة والحفاظ على الحكم المدني.

ودعت الخارجية الأمريكية، الأطراف الفاعلة في الجابون لضبط النفس واحترام حقوق الإنسان ومعالجة بواعث قلقهم بشكل سلمي من خلال الحوار.

وأدان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التحرك العسكري للجيش في الجابون رغم الانتقادات المشروعة بشأن نزاهة الانتخابات.

وقال البيت الأبيض، إن الوضع في الجابون لا يزال مقلقا للغاية، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم شعب الجابون.

وأعلنت مجموعة من ضباط الجيش في الجابون أنهم سيطروا على السلطة في البلاد، وألغوا نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي حقق فيها الرئيس الحالي علي بونجو أونديمبا الفوز، وحلوا جميع مؤسسات الدولة.

وجاء تحرك قوات الجيش الجابوني مباشرة بعد إعلان هيئة الانتخابات الجابونية إعادة انتخاب الرئيس الحالي لولاية ثالثة، حيث حصل على 62.4% من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي ألبرت أوندو أوسا على 30.7%، ورفضت المعارضة قبول نتيجة الانتخابات بحجة حدوث مخالفات.

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