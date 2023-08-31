قلق بالغ.. أول تعليق من الحكومة الكندية جراء الأحداث في الجابون

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن الحكومة الكندية، اليوم الخميس، قولها إنها قلقة للغاية من التطورات الجارية في الجابون وتدعو لاستعادة الحكم المدني بطرق سلمية في البلاد.

على جانب آخر، أدانت الأمم المتحدة التحرك العسكري في الجابون، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس والانخراط في محادثات لحل الأزمة، وضرورة ضمان أمن الرئيس وعائلته وسلامتهم.

وأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد إدانته بشدة لحركة الجيش ضد رئيس الجابون، وشجع جميع الأطراف السياسية الفاعلة على تفضيل المسارات السياسية السلمية.

كما أكد الاتحاد الأوروبي، أن الأحداث في الجابون ستؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأعلنت مجموعة من ضباط الجيش في الجابون أنهم سيطروا على السلطة في البلاد، وألغوا نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي حقق فيها الرئيس الحالي علي بونجو أونديمبا الفوز، وحلوا جميع مؤسسات الدولة.

وجاء تحرك قوات الجيش الجابوني مباشرة بعد إعلان هيئة الانتخابات الجابونية إعادة انتخاب الرئيس الحالي لولاية ثالثة، حيث حصل على 62.4% من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي ألبرت أوندو أوسا على 30.7%، ورفضت المعارضة قبول نتيجة الانتخابات بحجة حدوث مخالفات.