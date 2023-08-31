الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 8 مواطنين من بلدة الزبابدة جنوب شرق جنين.

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في الزبابدة عُرف منهم: نائب رئيس البلدية مالك سميح الشرقاوي، وفواز فوزي الشرقاوي، ومصطفى الشرقاوي، وليث الشرقاوي، ونديم الشرقاوي، وعرين رمزي شرقاوي، وعاطف عباس، ومحمود عاطف أبو خرج، واستولت على بطاقة والده الشخصية (الهوية) والهاتف المحمول لنجله.

وأضافت أن قوات الاحتلال ما تزال حتى "إعداد الخبر" بالتحقيق مع المواطنين في بناية سكنية، وسلمت الشاب يزيد شرقاوي إخطارا لتسليم نفسه، وهددت عائلته بنسف منزلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد النداف من كفر دان وسط اندلاع مواجهات في البلدة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان خلال اقتحامها قرية برقة شرق رام الله، وبلدة بيتونيا غربا وهم عبد الغني معطان، وعبد الجبار نوابيت، خلال اقتحام منزليهما في برقة، فيما اعتقلت الشاب هيثم حبوب خلال مداهمة منزله في بيتونيا.