قافلة طبية للكشف المجانى على المواطنين بمستشفى الشيخ زويد

تبدأ القافلة الطبية التي تنظمها محافظة شمال سيناء، عملها ، اليوم الخميس، بمستشفى الشيخ زويد المركزى لمدة يوم واحد.. حيث يتم الكشف على المرضى وتقديم الأدوية وعمل التحاليل مجانا. ، تنفيذا لتوجيهات محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة ،بتذليل كافة العقبات من أجل نجاح القافلة في عملها حرصا علي سلامة المواطنين .

تخصصات طبية:

وتضم القافلة عدة تخصصات طبية مختلفة :

أمراض القلب والأوعية الدموية، أمراض الكلى والمسالك البوليه ، أمراض الكبد والجهاز الهضمي ، غدد صماء .

كما تدعم مستشفي العريش العام القافله بعدد من تخصصات منها:

الرمد _الجلديه _الاطفال _نسا وتوليد وسيتم توفير جهاز سونار لأشعه البطن.



وقد انتهت القافلة من عملها بمدينة العريش حيث تم الكشف الطبي علي 3300حالة على مدي 3 ايام .