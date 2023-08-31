تقارير: محمد صلاح وافق على الانتقال إلى اتحاد جدة.. وخطوة أخيرة لإتمام الصفقة

أكد تقرير صحفي أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وافق على الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال الصيف الحالي.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن محمد صلاح منح موافقته النهائية للانتقال إلى نادي اتحاد جدة في الموسم الجاري.

وأضافت أن محمد صلاح وضع الكرة في ملعب إدارة ليفربول، ويورجن كلوب، مدرب الفريق، بتأكيده أنه لن يقبل كسر العقد ودفع الشرط الجزائي إلا بموافقة مباشرة منهما.

وأشارت إلى أن ليفربول يؤجل الصفقة إلى الدقائق الأخيرة من إغلاق باب الانتقالات في الدوري الإنجليزي، الذي يغلق منتصف الليلة، بغية الوصول إلى رقم أكبر من المعروض عليه، بعد تأكده من موقف صلاح نفسه.

يذكر أن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أعلن مؤخرا رفضه رحيل محمد صلاح إلى نادي اتحاد جدة.

ويمتد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025.