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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مستشار رئيس الوزراء الأسبق يوضح دلالة انطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى بورسودان

الدكتور أحمد السمان،
الدكتور أحمد السمان، مستشار رئيس الوزراء الأسبق

قال الدكتور أحمد السمان، مستشار رئيس الوزراء الأسبق، إن خطوط الطيران لها بعدان، سياسي وتجاري، مشيرا إلى أن البعد السياسي واضح جدا فى قرار انطلاق أولى رحلات مصر للطيران  إلى بورسودان 4 سبتمبر المقبل.

وأضاف الدكتور أحمد السمان، مستشار رئيس الوزراء الأسبق، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن تلك المسألة توضح أن مصر للطيران تعلن إعادة تشغيل خط طيران مع بورسودان، وبالتالي تعطي رسائل سياسية كثيرة، من ضمنها أن مصر تهتم بطبيعة عودة العلاقات.

وأوضح أن مصر حريصة على عودة الحياة الطبيعية للسودان، وتقدم كل ما يمكن فى هذا المجال، لافتا إلى أنه حال استقرار الأمور فى الخرطوم، ستكون مصر أولى الدول في عمل خطوط للطيران.

الدكتور أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء الأسبق خطوط الطيران مصر للطيران بورسودان رسائل سياسية

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