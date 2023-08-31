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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

447.8 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات بنهاية يونيو بنمو سنوي 12%

ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 48.5 مليار درهم أو ما نسبته 12.1%، ليصل إلى 447.8 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 399.3 مليار درهم نهاية يونيو 2022.

وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 4.5% أو ما يعادل 19.2 مليار درهم، مقابل 428.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام الماضي 2022، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 1.2% مقابل 442.4 مليار درهم في مايو الماضي.

وأوضح المركزي أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.

وبحسب المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 386.6 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 12.5% مقابل نحو 343.7 مليار درهم في يونيو 2022.

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 61.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 10.1% مقارنة بنحو 55.6 مليار درهم في يونيو 2022.

وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 216.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بنمو سنوي 13.6%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 196.9 مليار درهم بارتفاع سنوي 11.2%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى لنحو 34.2 مليار درهم بزيادة سنوية 8.9%.

وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 374.9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 12.5%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 72.9 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.3%.

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