بـ80 مليون دولار.. رد حاسم من الصين على المساعدات الأمريكية الجديدة لتايوان

صرح المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينجيو، اليوم الخميس، بأن الصين تعارض بشدة إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان وتدعو الولايات المتحدة إلى الامتناع عن تصعيد التوترات في مضيق تايوان.

وقال بينجيو تعليقا على خطط الولايات المتحدة لتزويد تايوان بمساعدة عسكرية بقيمة 80 مليون دولار لوكالة تاس الروسية، إن الصين تعارض بشدة العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان وإمدادات الأسلحة.

وأضاف: "هذا هو موقفنا الثابت الذي لا لبس فيه، ويتعين على الولايات المتحدة الالتزام بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين بكين وواشنطن والتوقف عن إرسال الأسلحة إلى تايوان أو خلق ذرائع جديدة قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في مضيق تايوان والتوقف عن إثارة التوترات".

وأشار المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، إلى أن تصرف الولايات المتحدة وإرسالها المزيد من الأسلحة إلى تايبة يشكل خطرا على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت على إرسال مساعدات عسكرية بقيمة 80 مليون دولار إلى تايوان في إطار التمويل العسكري الأجنبي.

ونقلت رويترز عن مايكل مكول الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي قوله، إن هذا "سيعزز موقف الردع الأمريكي ويضمن أمننا القومي في مواجهة الحزب الشيوعي الصيني المتزايد العدوانية".