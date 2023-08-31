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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوريل يكشف عن مصير مواطني الاتحاد الأوروبي في الجابون

مسؤول السياسة الخارجية
مسؤول السياسة الخارجية للأتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ،اليوم الخميس، لا توجد خطة لإجلاء مواطني الاتحاد الأوروبي من الجابون.

وأضاف بوريل أن الانتخابات التي سبقت انقلاب الغابون كانت مليئة بالمخالفات.

وأعلن ضباط كبار في الجيش الجابوني، أمس الأربعاء، بيان الانقلاب على قناة "جابون 24"،: "باسم الشعب الجابوني... قررنا الدفاع عن السلام من خلال وضع نهاية للنظام الحالي".

وأضافوا أن "الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وأن نتائجها باطلة".

وأعلنوا السيطرة على الحكم وإلغاء نتائج الانتخابات وإنهاء النظام القائم وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.

واعتبروا أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

ودعا قادة التمرد، السكان، إلى التزام الهدوء.

وأعلنت عائلة رئيس الجابون، أن مصير "علي بونجو" غير معلوم، وذلك قبل أن يعلن العسكريون على التلفزيون الجابون وضع الرئيس قيد الإقامة الجبرية واعتقال نجله.

اتحاد الأوروبى الاتحاد الأوروبي الانتخابات العامة الجيش الجابوني الشعب الجابوني السياسة الخارجية إلغاء نتائج الانتخابات

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