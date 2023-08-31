طلب طارئ من أمريكا للعسكريين في الجابون

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية الجيش الجابوني على الحفاظ على الحكم المدني، معربة عن قلقها بعد أن أطاح عسكريون برئيس البلاد عقب انتخابات رئاسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر في بيان رسمي: نحض من هم في سدة المسؤولية على إطلاق سراح أعضاء الحكومة وعائلاتهم وضمان سلامتهم والحفاظ على الحكم المدني"، حسبما نقلت وكالة أسوشيتيد برس.

وأضاف ميلر، أن بلاده تشعر بقلق عميق حيال تطور الأحداث في الجابون، مضيفا :"نحن لا زلنا نعارض بشدة الاستيلاء العسكري أو الانتقال غير الدستوري للسلطة".

وأعرب البيان الأميركي عن القلق بشأن غياب الشفافية والتقارير عن مخالفات أحاطت بالانتخابات الرئاسية التى تقول المعارضة أنها فازت فيها.