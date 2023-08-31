تصدر التريند.. ماذا يفعل الروزماري في الجسم والشعر؟

تصدرت عشبة الروزماري تريند السوشيال ميديا بعد تجربة بعض الفتيات له، وأجمعت الكثير من السيدات على أن له مفعول السحر في علاج مشاكل الشعر والتقصف وتطويل الشعر، ولم تقتصر فوائد الروزماري علي الشعر فقط ولكن له فوائد صحية لا تتوقعها، ولذلك نعرض لكن فوائد الروزماري أو إكليل الجبل وفقا لـ redemy



• يساعد على الاسترخاء.

• تنشيط الدورة الدموية ولا سيما لدى الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة.

• تحسين القدرات الذهنية والذاكرة وتقويتها: أظهرت دراسة حديثة أن استنشاق زيت عشبة إكليل الجبل أو “الروزماري” يساعد الإنسان على تذكر الأشياء، وتحفيز الانتباه، وتعزيز الذاكرة طويلة الأمد.

• تحفيزالشهية خصوصاً لمن يعاني من قلة الشهية لتناول الطعام.

• تخيف حدة آلام الصداع .

• تقوية الجهاز المناعي والحد من تأثيرات العدوى البكتيرية والفطريات.

• تحسين وظائف الكبد والجهاز الهمضي.

• الوقاية من غازات البطن والنفخة وما يرافقها من اضطرابات.

• منع تشكل الحصى في الكلية والمثانة.

• يستعمل كمضمضة لعلاج التهاب الحلق واللثة والقرح.

قيمتها الغذائية

يحتوي كل 100جرام من إكليل الجبل، على المعلومات الغذائية التالية:

• السعرات الحرارية: 131

• الدهون: 5.86

• الدهون المشبعة: 2.83

• الكاربوهيدرات: 20.70

• الألياف: 14.1

• البروتينات: 3.31

• الكولسترول:

طريقة الاستعمال

يمكن تناول منقوع مغلي إكليل الجبل أو إضافة أوراق هذه العشبة للمشروبات الساخنة مثل شاي الأعشاب أو غيرها، أو إلى الطعام.