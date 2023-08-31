عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصدر التريند.. ماذا يفعل الروزماري في الجسم والشعر؟

صدى البلد

تصدرت عشبة الروزماري تريند السوشيال ميديا بعد تجربة بعض الفتيات له، وأجمعت الكثير من السيدات على أن له مفعول السحر في علاج مشاكل الشعر والتقصف وتطويل الشعر، ولم تقتصر فوائد الروزماري علي الشعر فقط ولكن له فوائد صحية لا تتوقعها، ولذلك نعرض لكن فوائد الروزماري أو إكليل الجبل وفقا لـ redemy


•  يساعد على الاسترخاء.

•  تنشيط الدورة الدموية ولا سيما لدى الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة.
•  تحسين القدرات الذهنية والذاكرة وتقويتها: أظهرت دراسة حديثة أن استنشاق زيت عشبة إكليل الجبل أو “الروزماري” يساعد الإنسان على تذكر الأشياء، وتحفيز الانتباه، وتعزيز الذاكرة طويلة الأمد.
•  تحفيزالشهية خصوصاً لمن يعاني من قلة الشهية لتناول الطعام.
•  تخيف حدة آلام الصداع .
•  تقوية الجهاز المناعي والحد من تأثيرات العدوى البكتيرية والفطريات.
•  تحسين وظائف الكبد والجهاز الهمضي.
•  الوقاية من غازات البطن والنفخة وما يرافقها من اضطرابات.
•  منع تشكل الحصى في الكلية والمثانة.
•  يستعمل كمضمضة لعلاج التهاب الحلق واللثة والقرح.
قيمتها الغذائية
يحتوي كل 100جرام من إكليل الجبل، على المعلومات الغذائية التالية:
•  السعرات الحرارية: 131
•  الدهون: 5.86
•  الدهون المشبعة: 2.83
•  الكاربوهيدرات: 20.70
•  الألياف: 14.1
•  البروتينات: 3.31
•  الكولسترول:
طريقة الاستعمال
يمكن تناول منقوع مغلي إكليل الجبل أو إضافة أوراق هذه العشبة للمشروبات الساخنة مثل شاي الأعشاب أو غيرها، أو إلى الطعام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث مروع.. السبب الحقيقي لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

تقارير: محمد صلاح يصل السعودية غدًا

تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. فيديو

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

أشعلوا النار بمدخل مول بأكتوبر.. الداخلية تضبط أصحاب الفيديو المنتشر على فيسبوك

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

أحمد شوقي يحتفل بزفافه على سارة بحضور نجوم الزمالك وكوكبة من الإعلاميين

ترشيحاتنا

بعد إقالة المنقوش.. اقتراح غريب من الدبيبة بشأن وزارة الخارجية الليبية

رسميا.. آبل تعلن موعد إطلاق آيفون 15 الجديد

البنتاجون: نفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على قنوات الاتصال مع الصين

فرج عامر عن أزمة أجاي مع سموحة: أصيب بحالة هياج وكسر النادي

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

تحرك جديد من إيكواس بشأن مبادرة الجزائر لحل أزمة النيجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر المحلات.. طريقة عمل البطاطس السوري

مخدوعون فيها.. أطعمة تبدو صحية وتسبب أضرارا كارثية عند تناولها في الإفطار

أحمد شوقي يحتفل بزفافه على سارة بحضور نجوم الزمالك وكوكبة من الإعلاميين

بعد ريا وسكينة| لماذا أثارت أسرة سفاح الجيزة جدلا ضد المسلسل؟..والمؤلف: مش بعمل فيلم تسجيلي

فيديو

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

بعد استيلاء العسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟ |«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ