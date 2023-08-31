أوقاف الوادي الجديد: أنشطة دعوية متنوعة بمساجد المحافظة

أكد الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، أن مديرية الأوقاف بالمحافظة، نظمت مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الدعوية، بمساجد المحافظة منها، مقارئ الأئمة: ١٤ مقرأة موزعة على ١٢ إدارة، يحاضر فيها ١٠٦ إمام وخطيب، البرنامج التثقيفي يعقد في ١٠٣ مسجدا موزعة على ١٢ إدارة يتم فيها تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية والآداب والسلوك، الدروس المنهجية، عقدت أمس ٥ دروس منهجية في العقيدة والتفسير والحديث بإدارات الخارجة وباريس وبولاق والقصر، الأسبوع الثقافي ويعقد هذا الشهر في إدارة بلاط.



وأشار شاهين، إلى تكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية بما يحمي العقول من المخاطر والأفكار المغلوطة التي تهدم ولا تبني، وتضل ولا تهدي، وتفسد ولا تصلح، منها إلى أن الفضاء الإلكتروني ليس بديلًا عن اللقاءات والأنشطة التفاعلية مع الجماهير مباشرة؛ ونظرا لأن العالم سريع التغير فإننا بحاجة إليها معا.