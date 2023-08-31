لـ سودانيين.. وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى تشاد

وصلت طائرة مساعدات إغاثية إماراتية إلى مدينة أمدجراس في تشاد، والتي تحمل مساعدات إنسانية .

وقال محمد خميس آل علي ممثل مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ” تأتي شحنة المساعدات هذه ضمن سلسلة الشحنات التي وصلت الى مدينة أمدجراس التشادية وذلك بعد الزيارات الميدانية التي قام بها الفريق الإنساني إلى قرى أمدجراس وتلمس احتياجات الأهالي والسعي إلى توفير هذه الاحتياجات في أقرب وقت ممكن"، حسبما أفادت وام.

ويواصل الفريق تقديم الدعم للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي وتوفير الاحتياجات الأساسية.