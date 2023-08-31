ضمن مشروع 1000 مبدع بالصعيد.. اكتشاف 30 موهبة غنائية وفنية في المراغة بسوهاج

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، ودعم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، يواصل إقليم وسط الصعيد الثقافى، برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل، احتفالاته الثقافية ضمن مشروع “1000 مبدع”.

وافتتح محمد نبيل، رئيس الإقليم، ببيت ثقافة المراغة التابع لفرع ثقافة سوهاج، معرض فن تشكيلى تضمن لوحات فنية، ويضم العديد من أعمال الحرف البيئية، بجانب ورشة رسم وتلوين للرواد، حيث تم اكتشاف 30 موهبة من أبناء قصر ثقافة المراغة.

وقدمت العديد من فقرات المواهب لبيت ثقافة المراغة في إلقاء الشعر والموسيقى والعزف علي البيانو، ففى مجال الرسم فيروز وائل خلف، وندا وائل خلف، وأمنية محمد السيد، وحبيبة مبارك، ومريم ميخائيل رزق، ولجينا أشرف، وتوماس سامي، وخيري نصر الدين.

وفى مجال الغناء إيمان السادات، وآلاء يوسف، وفى الإنشاد الديني قدم المواهب فقرات إنشاد وهم عمر السيد، وعبد الله حاتم، وفارس حاتم، وإسراء حاتم، وإياد حاتم، وفى موهبة العزف نورهان إبراهيم، ومنة محمود أحمد، وأحمد جاب الله محمد، ويوسف طارق عبد العزيز.

من جانبه، أعلن الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، استمرار اكتشاف المواهب من اطفال محافظات الصعيد بناءً على توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بأطفال وشباب محافظات الوجه القبلى، بالإضافة إلى الدعم المستمر والمتابعة اليومية للدكتورة نيفين الكيلانى، وزير الثقافة، لمشروع اكتشاف 1000 مبدع من أولادنا الموهوبين في صعيد مصر، وخاصة محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد.