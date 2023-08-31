صحف السعودية|استقالة وزير الدفاع البريطاني من منصبه.. تأجيل 40 رحلة جوية في مطارات موسكو.. انخفاض الصادرات السعودية السلعية بنسبة 31.8% خلال الربع الثاني من 2023

استقالة وزير الدفاع البريطاني من منصبه

احتجاجاً على مناورات واشنطن وسيول.. بيونغ يانغ تجري تدريباً على ضربة نووية

ارتفاع أسعار الذهب

الأمم المتحدة تدين محاولة الانقلاب في الجابون

دون إعلان أسباب.. تأجيل 40 رحلة جوية في مطارات موسكو

نشرت صحف السعودية اليوم، الخميس، عن عدة موضوعات محلية ودولية تهم المواطن العربي.

الشرق الأوسط

نشرت صحيفة “الشرق الأوسط” عن استقالة وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الخميس، إلى رئيس الحكومة ريشي سوناك.

ووعد والاس، سوناك والحكومة، بتقديم دعمه المستمر.

كما نشرت “الشرق الأوسط” عن وسائل إعلام رسمية، اليوم (الخميس)، أن كوريا الشمالية نفذت محاكاة لضربة نووية، متبعة سياسة «الأرض المحروقة» على أهداف في أنحاء كوريا الجنوبية، وذلك رداً على مناورات مشتركة بين سيول وواشنطن قالت بيونغ يانغ إنها بمثابة خطط لشن هجوم نووي استباقي من جانب الولايات المتحدة، بحسب «رويترز».

وأوضحت تقارير وسائل الإعلام الرسمية بتفاصيل غير معتادة كيف تتصور بيونغ يانغ احتمال اندلاع الحرب، بما يشمل مواجهة أي هجوم على كوريا الجنوبية بأسلحة نووية ثم اجتياح أراضيها لاحتلالها.

وقالت هيئة الأركان العامة لجيش بيونغ يانغ، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الجيش الشعبي الكوري أجرى تدريباً على ضربة نووية تكتيكية يحاكي ضربات الأرض المحروقة على مراكز القيادة الرئيسية والمطارات العملياتية لعصابات جيش جمهورية كوريا الجنوبية مساء الأربعاء.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر مساء أمس الأربعاء، بعد ساعات من نشر الولايات المتحدة قاذفات قنابل «بي-1بي» في إطار تدريبات جوية مشتركة بين البلدين الحليفين.

صحيفة الرياض

نشرت صحيفة “الرياض” عن إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعة، مع تقدم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للجلسة الرابعة على التوالي، حيث قلصت المؤشرات الرئيسة الخسائر الشهرية في ارتفاع أواخر أغسطس.

فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 37.57 أو 0.1 بالمئة إلى 34890.24 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 17.24 نقطة أو 0.4 بالمائة إلى 4514.87 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 75.55 نقطة أو 0.5 بالمائة إلى 14019.31 نقطة.

وانخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل سلة من العملات بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية الأضعف من المتوقع.

فيما ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر تقريباً، إذ عززت البيانات الضعيفة التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي لن يزيد أسعار الفائدة مرة أخرى. وارتفعت العقود الآجلة 0.5 بالمائة إلى 1974 دولارا للأونصة في بورصة نيويورك المالية.

كما نشرت “الرياض” عن إدانة الأمم المتحدة محاولة الأنقلاب في الجابون.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس، الأربعاء، "بشدة" الانقلاب العسكري في الغابون" الذي أطاح بالرئيس علي بونغو، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس والدخول في حوار شامل وهادف.

ونقل المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك، تنديد أمينها العام بالانقلاب.

وأضاف أن غوتيريتش يدعو الجيش الوطني وقوات الأمن إلى ضمان السلامة الجسدية لرئيس الجمهورية وأسرته.



صحيفة “اليوم”

ونشرت “اليوم” التقرير الذي أصدره المركز الوطني للأرصاد السعودية تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان السيول، على محافظات أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والريث والدائر بني مالك والعيدابي وفيفا وهروب والعارضة ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ11 مساءً.

كما حذر المركز من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ11 مساءً.

ونشرت اليوم عن تأخير أكثر من 40 رحلة صباح اليوم الخميس، في مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو بالعاصمة الروسية، دون تحديد سبب التأخير، حسبما ذكرت صحيفة “كوميرسانت”، نقلًا عن موقع إلكتروني لتتبع الرحلات الجوية.

وكتب سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، على تطبيق تيليجرام، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صباح اليوم، الخميس، طائرة مسيرة كانت تقترب من المدينة.

وعلقت مطارات موسكو عملياتها مرارًا بسبب ما تقول السلطات الروسية إنها هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على المدينة.

كان الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي قال في وقت سابق وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء، إن أوكرانيا ستخاطر بخسارة الدعم المهم من الحلفاء إذا نقلت الحرب إلى داخل الأراضي الروسية.



“الوطن”

نشرت “الوطن” عن تقرير هيئة العامة للأحصاء السعودية، التجارة الدولية للربع الثاني من 2023 عن انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 31.8% مقارنة بالربع الثاني عام 2022م حيث بلغت قيمتها 291.6 مليار ريال في الربع الثاني عام 2023م، منخفضة عن 427.8 مليار ريال في الربع الثاني عام 2022م؛ وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 113.9 مليار ريال وبنسبة 33.4% حيث بلغت قيمتها 227.7 مليار ريال مقابل 341.6 مليار ريال في الربع الثاني عام 2022م.

كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.9% في الربع الثاني عام 2022م إلى 78.1% في الربع الثاني عام 2023م فيما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الأول عام 2023م بمقدار 23.8 مليار ريال وبنسبة 7.6% فيما سجلت الصادرات غير البترولية والتي تشمل إعادة التصدير انخفاضًا بنسبة 25.9% عن الربع الثاني 2022م، حيث سجلت 63.9 مليار ريال مقابل 86.2 مليار ريال.

كما انخفضت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 30.8% فيما انخفضت قيمة إعادة التصدير بنسبة 1.1% في نفس الفترة كما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بمقدار 5.7 مليار ريال وبنسبة 8.2% وذلك بالمقارنة مع الربع الأول 2023م.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثاني عام 2023م بنسبة 2.0% بمقدار 3.5 مليار ريال حيث بلغت قيمتها 178.9 مليار ريال، مقابل 175.4 مليار ريال في الربع الثاني عام 2022م، بينما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق الربع الأول 2023م بمقدار 15.2 مليار ريال وبنسبة 7.8%

وأكدت “الوطن” ارتفاع أسعار الذهب اليوم، حيث عززت مجموعة جديدة من البيانات الأمريكية الضعيفة توقعات وقف رفع أسعار الفائدة هذا العام .

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 1945.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:31 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1972.40 دولار.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 24.59 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 974.13 دولار، وزاد البلاديوم 0.9% مسجلًا 1232.98 دولار.

