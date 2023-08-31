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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تعلن تنفيذ صفقة على أسهم طاقة عربية بـ 1.2 مليار جنيه

صدى البلد

أعلنت البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة طاقة عربية المصدرة لعدد 154،844،510 أسهم، بقيمة إجمالية 1،213،980،958 جنيه.

وكشفت شركة طاقة عن تقدمها بعرض غير ملزم لشراء حصة في محطات شركة وطنية للبترول، مع التزامها من الجهات التي تدير عملية الطرح بعدم الإفصاح عن أية معلومات.

وحسب إفصاح البورصة المصرية اليوم؛ فقد تأهلت الشركة للمرحلة الثانية من ضمن قائمة الشركات المتقدمة، وبناءً عليه فقد تم دعوة الشركة للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة ولم يتم تحديد سبل التمويل حتى تاريخه وسوف نوافيكم بأية مستجدات في حينه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن طرح 32 شركة مختلفة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها شركة وطنية، وذلك في إطار الاستعدادات الحكومية لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتتنافس 3 شركات أخرى، من بينها شركة إماراتية، للاستحواذ على الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وطنية، والتي يمتلكها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والذي يمتلك 20% من أسهم طاقة عربية منذ يوليو الماضي مقابل 1.629 مليار جنيه.
 

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