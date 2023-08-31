رئيس الوزراء يشاهد تجربة حية لإخلاء عقار وإنقاذ سكانه من حريق

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بديوان عام المحافظة لمتابعة عمل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ.

وكان قد افتتح مدبولي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة ، كما تفقد مدبولي المركز الذي يضم عدد من الإدارات مثل الغاز الطبيعي و الداخلية وشبكة المياه .



واستمع مدبولي لشرح حول عمل المركز وما يؤديه في خدمة المواطنين والتواصل الدائم مع الدارات الخدمية .

وشهد مدبولي تجارب حية لعمليات انقاذ واخلاء أحد العقارات التي شب بها حريق في أحد المحافظات .