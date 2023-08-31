مدبولي يفتتح مأخذ سور مجري العيون .. صور وفيديو

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع تطوير مأخذ سور مجري العيون بمحافظة القاهرة.



وتفقد مدبولي المشروع واستمع لشرح حول تطوير المأخذ لتحويله الي مزار سياحي، ورافقه وزير السياحة والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة.

ويعود سور مجرى العيون إلى عهد الدولة الأيوبية، قام بإنشاء القناطر السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب (صلاح الدين الأيوبى) مؤسس الدولة الأيوبية فى مصر الذى تولى الحكم من سنة 565 هـ / 1169 م إلى سنة 589 هـ / 1193 م، ثم جددها السلطان الناصر محمد بن قلاوون تجديدا كاملا سنة 712 هـ - 1312 م.

IMG-20230831-WA0214

IMG-20230831-WA0213

IMG-20230831-WA0211

IMG-20230831-WA0210