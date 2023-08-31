بجميع المحافظات.. الزراعة: 1000 لجنة للمرور الميداني على المحاصيل الاستراتيجية والتواجد مع المزارعين|صور

استطاعت وزارة الزراعة أن تصل إلى بر الأمان دون خسائر في المحصاصيل جراء تواجد دودة الحشد الخريفية بتوفير المبيدات اللازمة لمكافحتها وأيضًا التواجد بجانب الفلاح، وقد بلغت لجان المرور ما يقارب 1002 لجنة مرور حتى الأن.

يأتي ذلك في إطار ما توليه وزارة الزراعة من اهتمام للحفاظ على المحاصيل المختلفة من هجمات الآفات، خصوصاً المحاصيل الاستراتيجية وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم الدعم المادي والفني للمزارعين وتحت إشراف د. عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة .



قال د. أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات إن الموسم الصيفي قارب على الانتهاء وسوف يجني المزارع نتاج عرقه طول الموسم حيث بدء جني لبعض حقول القطن المبكرة في المحافظات دون تأثُر بالآفات الزراعية حيث دعمت الوزارة المزارعين بتوفير المبيدات اللازمة لمكافحة آفات القطن طوال الموسم (التربس – المن – دودة ورق القطن – ديدان اللوز) وأيضا الدعم الفني للمزارعين بالتواجد معهم من خلال حملات المرور الشبه يومية في الغيطان من رجال مكافحة الآفات بالمديريات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات طوال الموسم للوصول بالمحصول الى بر الأمان ولا يتوقف ذلك على القطن فقط بل بجميع المحاصيل الصيفية مثل الذرة والتي تدخل في غذاء الانسان في بعض المناطق وكعلف للماشية.

واستطاعت الوزارة ان تصل الى بر الأمان دون خسائر في المحصول جراء تواجد دودة الحشد الخريفية بتوفير المبيدات اللازمة لمكافحتها وأيضا التواجد بجانب الفلاح، وقد بلغت لجان المرور ما يقارب 1002 لجنة مرور حتى الان.

وأضاف "رزق " ان محاصيل الفاكهة لم تكن بعيدة عن نظر الإدارة حيث تعمل على الحد من الآفات مثل ذباب الفاكهة وآفات النخيل خصوصاً سوسة النخيل الحمراء والتي وفرت الوزارة لها المبيدات اللازمة وأيضا أجهزة الحقن التي تعمل على توفير المبيدات واستخدامها بفاعلية وسهولة، وجار تخصيصها للمديريات استعدادا للمكافحة في كافة المديريات حيث بدأت بتوزيع هذه الحاقنات على محافظة مرسى مطروح وتشكيل لجان بواحة سيوة.

كما قامت الإدارة بالعديد من الحملات الارشادية وايام الحقل بمديريات الزراعة المختلفة واللقاءات مع مهندسي المكافحة بالمديريات للتعرف على اهم المعوقات وحلها.

وحفاظا على الاستخدام الامن والرشيد للمبيد شنت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات المائية العديد من الحملات على مستوى الجمهورية وصلت الى 10452 حملة لضبط سوق المبيدات.

وذكر رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ان إدارة منظومة مكافحة الآفات للخروج بالإنتاجية المطلوبة والتي تحقق دخل مناسب للمزارعين حساسة جداً وتحتاج الى جهد طول الموسم خصوصاً في ظل التغيرات المناخية الحادة والتقلبات في سلوك الآفات ونشاطها نتيجة هذه التغيرات.

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