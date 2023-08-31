انطلاق الإجتماع الوزاري للدورة 112 للمجلس الاقتصادي بالجامعة العربية

عقد اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدورة العادية 112.



ويبحث اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، متابعة الإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والمقرر عقدها في العاصمة الموريتانية نواكشوط نوفمبر القادم، واجتماع اللجنة المعنية للاعداد للقمة التنموية والتي تضم في عضويتها (لبنان و موريتاتيا والمملكة العربية السعودية وتونس واليمن والمغرب برئاسة جمهورية موريتانيا.



ويتضمن مشروع جدول أعمال المجلس العديد من الموضوعات الهامة، من بينها مبادرة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية حول دعم جهود إنقاذ الموسم الزراعي في جمهورية السودان، ومقترح المملكة العربية السعودية حول انشاء مجلس وزراء للأمن السيبراني العربي، بالإضافة إلى تعديل الضوابط والمعايير الخاصة بإنشاء المنظمات العربية المتخصصة والكيانات المنبثقة عن جامعة الدول العربية.

كما تبحث الاجتماعات مقترح الجمهورية العربية السورية حول الاستثمار في التعليم وخاصة التعليم الرقمي، وكذلك مقترح الجمهورية التونسية انشاء المركز الاقليمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه في مدينة المهدية التونسية، فضلا عن عدد من الموضوعات الدورية الهامة وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

كذلك تبحث دعم الاقتصاد الفلسطيني في ظل الصعوبات المتفاقمة التي يعانيها جراء ممارسات قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وكان عقدت على مدار الأيام الماضية اجتماع اللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية، وكذلك اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين على مدار اليومين الماضيين لإنهاء التحضيرات اللازمة.