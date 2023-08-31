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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعات أوكرانية تهاجم القرم .. وبيان عاجل من السلطات الروسية

صدى البلد

أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الخميس، بأن مجموعتين هجوميتين من القوات المسلحة الأوكرانية حاولتا اختراق خط الدفاع في محيط بلدة في المقاطعة.

وأضاف حاكم المقاطعة أن القوات الروسية تمكنت من القضاء عليهم.

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وكان قد قال مسئولون روس، أمس الأربعاء، إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخًا أوكرانيًا فوق شرق شبه جزيرة القرم وطائرتين بدون طيار فوق منطقة بريانسك المتاخمة لشمال شرق أوكرانيا.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال سيرجي أكسيونوف، رئيس شبه جزيرة القرم، عبر “تليجرام”، “قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخ كروز في الجزء الشرقي من شبه جزيرة القرم.. أطلب من الجميع التزام الهدوء والثقة فقط في مصادر المعلومات الرسمية”.

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