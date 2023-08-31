عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السبت المقبل.. "مصر للسياحة" تستضيف محاربات السرطان بمؤسسة بهية بالإسكندرية

صدى البلد

تستضيف شركة مصر للسياحة إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق، مجموعة من محاربات السرطان المعالجات في مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي في زيارة إلى مدينة الإسكندرية، تشمل قضاء يوم على شاطئ المعمورة وجولة بمنطقة قصر المنتزه ومشاهدة التطوير الشامل الذي تم بالقصر وما حوله من حدائق وفنادق، وكذلك جولة داخل فندق رومانس التابع لشركة مصر للسياحة والذي تم تطويره وافتتاحه خلال الشهور الماضية.

 أكد الدكتور محمود عصمت وزیر قطاع الأعمال العام على أھمیة قیام الشركات التابعة بمسؤولیاتھا المجتمعیة الھادفة تجاه كافة فئات المجتمع بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الدعم والمساهمة في تحسين البيئة المحيطة وإقامة نوافذ حضارية تعمل على تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن هذه الزیارة تأتي ضمن برنامج توعوي اجتماعي ثقافي متكامل یستھدف تنمیة الوعي لدى المواطنین وإلقاء الضوء على بعض مما قامت به الدولة خلال الثماني سنوات الأخيرة من مشروعات تطوير وتنمية وإعادة بناء فى شتى المجالات لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

تبدأ الزيارة صباح بعد غد السبت من أمام مؤسسة بهية بالشيخ زايد، ويرافق محاربات السرطان عدد من قيادات الشركة القابضة وشركة مصر للسياحة، ويكون في استقبالهن بمدينة الإسكندرية مجموعة من رجال السياحة والفن والثقافة والعمل الأهلي، والفنانة هبة مجدي التي حرصت على أن تكون فى استقبال ومرافقة محاربات بھیة خلال الزیارة. 

جدير بالذكر أن مؤسسة بھیة أنشئت عام 2015 بوحدة كشف مبكر واحدة، وحالیا توسعت إلى 4 وحدات كشف مبكر، وتم إنشاء المرحلة الأولى لمستشفى بھیة الشیخ زاید في بدایة عام 2023، ومن المتوقع افتتاح المرحلة الثانیة خلال الشهور المقبلة.

الأعمال العام التطوير الشامل الجمهورية الجديدة الدكتور محمود عصمت الجمهورية الجديد الزيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

ارتباك قبل السوبر ليج| "كاف" يفاجئ النادي الأهلي بثلاثة قرارات مثيرة.. وصدمة للدوري المصري

1000 دولار ومهلة 3 أشهر.. قرار حكومي عاجل لتوفيق أوضاع الأجانب

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

قليل البخت| شوبير يكشف تفاصيل أزمة توقيع مهاجم الأهلي السابق للوداد المغربي

عودة العمل يوم الأحد.. الدولة تنجح في ترشيد الطاقة وإنفراجة في أزمة قطع الكهرباء قريبا

ترشيحاتنا

الدولار ينطلق واليورو يسقط.. بيانات التضخم الأوروبية تفاجئ الجميع

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

«أبوالغيط» يفتتح أعمال الدورة العادية 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري

ميزة جديدة في Reels إنستجرام لازم تجربها في الفيديوهات

صحف السعودية|استقالة وزير الدفاع البريطاني من منصبه.. تأجيل 40 رحلة جوية في مطارات موسكو.. انخفاض الصادرات السعودية السلعية بنسبة 31.8% خلال الربع الثاني من 2023

مستوى الصوت وتجنب التشتت.. 8 قواعد لإتيكيت مشاهدة التليفزيون مع العائلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

آلاف الجنيهات.. إطلالة ياسمين صبري تثير ضجة| شاهد

ما نصيب الفرد؟ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بعد رفع الأرز من البطاقة

فيديو

هيدي كرم: بجسّد دور شقيقة سوسن بدر ولبلبة وليلى علوي في «آل شلبي»|فيديو

كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

وقف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي.. تفاصيل| «فيديوجراف»

مقطع فيديو للعلاج بالحجامة في الصين يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ