عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يا بلاش.. اقضي 5 أيام في الغردقة بـ 900 جنيه

الغردقة
الغردقة

يسعي الكثير من المواطنين إلي السفر والتنزه خلال العطلات الرسمية فهناك الكثير من الأماكن والشواطئ التي يمكن الخروج بها وعليه تعلن وزارة الشباب والرياضة، عن رحلة لا تعوض للشباب إلي الغرقة  .

رحلات إلي الغردقة 


أعلنت الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، عن موعد إطلاق الفوج الخامس من رحلات «اعرف بلدك» إلى مدينة الغردقة ضمن مبادرة صيف شبابنا.

txt

رئيس مدينة الغردقة يتفقد تقسيم الجوهرة بالأحياء لتطوير المرافق وتحسين البنية التحتية

txt

لقاءات أسبوعية لرئيس مدينة الغردقة مع المواطنين لمعرفة المشكلات


الفوج الخامس من رحلات اعرف بلدك
وينطلق الفوج الخامس من رحلات اعرف بلدك إلى مدينة الغردقة، وفقا لوزارة الشباب والرياض في الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر «5 أيام بـ4 ليال» حيث أنه سيكون التجمع من الساعة الخامسة صباحا أمام مقر مديريات الشباب والرياضة بمحافظتي المنوفية والغربية.

تفاصيل رحلة اعرف بلدك

- يتم التقديم فى المرحلة العمرية: من 18 إلى 40 عاما.

- يتم سداد قيمة الاشتراك والتي تبلغ 900 جنيه من كل مشارك.

- يتم الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بالغردقة.

- الاستقبال على وجبة الغداء.

- التسكين بغرف رباعية.

كيفية الاشتراك وسداد رسوم الرحلة


ويمكن للراغبين في الاشتراك ضمن رحلة الفوج الخامس من رحلات أعرف بلدك من خلال الرابط المخصصة حيث يتم الحجز وسداد قيمة الاشتراك من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ وماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

 

وتكون أولوية المشاركة في الرحلة بأسبقية الدفع.

شروط الإشتراك فى رحلة الغردقة

 

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- كما تتضمن الشروط منع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- وتشمل الشروط منع التدخين نهائيا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فورا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- كما يستمر يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤولة عنه.

txt

رواج سياحي كبير في الغردقة.. ارتفاع نسب الإشغال الفندقي ونشاط بحري ملفت

txt

جائزة خضراء من مهرجان الغردقة لسينما الشباب لأفضل فيلم يتناول البيئة والمناخ

ووفق وزارة الشباب والرياضة سيتم تنفيذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة، موضحة أنّه يحق لمشرف الرحلة إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة، مؤكدة أنّ المشاركين مسؤولين مسؤولية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤولية على الوزارة.

الغردقة رحلات اعرف بلدك اعرف بلدك رحلات الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

ارتباك قبل السوبر ليج| "كاف" يفاجئ النادي الأهلي بثلاثة قرارات مثيرة.. وصدمة للدوري المصري

1000 دولار ومهلة 3 أشهر.. قرار حكومي عاجل لتوفيق أوضاع الأجانب

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

عودة العمل يوم الأحد.. الدولة تنجح في ترشيد الطاقة وإنفراجة في أزمة قطع الكهرباء قريبا

قليل البخت| شوبير يكشف تفاصيل أزمة توقيع مهاجم الأهلي السابق للوداد المغربي

موضوعات متعلقة

أولى رحلات مصر للطيران تنطلق إلى بورسودان 4 سبتمبر المقبل

رحلات ترفيهية مجانية ومشروعات.. صندوق مكافحة الإدمان يقدم خدمات متميزة للمتعافين|فيديو

ترشيحاتنا

بلاتي توريه نجم بيراميدز ينضم لمنتخب بلاده

الدولار ينطلق واليورو يسقط.. بيانات التضخم الأوروبية تفاجئ الجميع

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

«أبوالغيط» يفتتح أعمال الدورة العادية 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري

ميزة جديدة في Reels إنستجرام لازم تجربها في الفيديوهات

صحف السعودية|استقالة وزير الدفاع البريطاني من منصبه.. تأجيل 40 رحلة جوية في مطارات موسكو.. انخفاض الصادرات السعودية السلعية بنسبة 31.8% خلال الربع الثاني من 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

آلاف الجنيهات.. إطلالة ياسمين صبري تثير ضجة| شاهد

ما نصيب الفرد؟ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بعد رفع الأرز من البطاقة

فيديو

هيدي كرم: بجسّد دور شقيقة سوسن بدر ولبلبة وليلى علوي في «آل شلبي»|فيديو

كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

وقف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي.. تفاصيل| «فيديوجراف»

مقطع فيديو للعلاج بالحجامة في الصين يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ