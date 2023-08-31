يا بلاش.. اقضي 5 أيام في الغردقة بـ 900 جنيه

يسعي الكثير من المواطنين إلي السفر والتنزه خلال العطلات الرسمية فهناك الكثير من الأماكن والشواطئ التي يمكن الخروج بها وعليه تعلن وزارة الشباب والرياضة، عن رحلة لا تعوض للشباب إلي الغرقة .

رحلات إلي الغردقة



أعلنت الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، عن موعد إطلاق الفوج الخامس من رحلات «اعرف بلدك» إلى مدينة الغردقة ضمن مبادرة صيف شبابنا.



الفوج الخامس من رحلات اعرف بلدك

وينطلق الفوج الخامس من رحلات اعرف بلدك إلى مدينة الغردقة، وفقا لوزارة الشباب والرياض في الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر «5 أيام بـ4 ليال» حيث أنه سيكون التجمع من الساعة الخامسة صباحا أمام مقر مديريات الشباب والرياضة بمحافظتي المنوفية والغربية.

تفاصيل رحلة اعرف بلدك

- يتم التقديم فى المرحلة العمرية: من 18 إلى 40 عاما.

- يتم سداد قيمة الاشتراك والتي تبلغ 900 جنيه من كل مشارك.

- يتم الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بالغردقة.

- الاستقبال على وجبة الغداء.

- التسكين بغرف رباعية.

كيفية الاشتراك وسداد رسوم الرحلة



ويمكن للراغبين في الاشتراك ضمن رحلة الفوج الخامس من رحلات أعرف بلدك من خلال الرابط المخصصة حيث يتم الحجز وسداد قيمة الاشتراك من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ وماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

وتكون أولوية المشاركة في الرحلة بأسبقية الدفع.

شروط الإشتراك فى رحلة الغردقة

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- كما تتضمن الشروط منع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- وتشمل الشروط منع التدخين نهائيا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فورا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- كما يستمر يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤولة عنه.

ووفق وزارة الشباب والرياضة سيتم تنفيذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة، موضحة أنّه يحق لمشرف الرحلة إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة، مؤكدة أنّ المشاركين مسؤولين مسؤولية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤولية على الوزارة.