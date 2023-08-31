أبو الغيط: المجلس الاقتصادي للجامعة العربية تمكّن من إدارة كافة الملفات بجدارة

أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية تزامن مع مرور 70 عاما على الانطلاقة الأولى لجلساته، حيث استطاع مع توالي دوراته عبر العقود الماضية أن يُحقّق إنجازات عربية راسخة وضعت علامات مضيئة في مسيرة العمل العربي المشترك.

وأضاف “أبو الغيط”، خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، أن هذا المجلس اضطلع ووفقاً لأحكام نظامه الداخلي، بمسؤولية إدارة كافة الملفات الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربي المشترك، وكذا الإشراف على الأجهزة العاملة في هذا الإطار، وهي مسؤولية تعاظمت مع تشابك الملفات وتوسع أجندة المجالس الوزارية وتزايد نشاط المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية، وتعدد المجالات التي تتعامل معها، وبفضل إرادة دوله وتفاني القائمين على أمانته، تمكّن من الاضطلاع بهذه المسؤولية بكل جدارة واقتدار.

وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي نجح بفضل تطور أدائه عبر مراحل متعاقبة، في التوصل إلى توافقات عربية هامة في مختلف المجالات الاستراتيجية التي تتعلق بصالح البلدان العربية ومصالح شعوبها، وأصدر عددا كبيرا من القرارات التي هدفت إلى المحافظة على ثوابت الأمن القومي العربي، وصيانة ركائزه الاقتصادية والاجتماعية والتنموية

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