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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مستشار رئيس الوزراء الأسبق: العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية ومهمة

مستشار رئيس الوزراء
مستشار رئيس الوزراء الأسبق

قال الدكتور أحمد السمان، مستشار رئيس الوزراء الأسبق، إن العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية ومهمة للدولتين، مشيرا إلى أن البلدين لديهما الحرص الكامل على تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات.

وأضاف الدكتور أحمد السمان، مستشار رئيس الوزراء الأسبق، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي لمصر في هذا التوقيت، له دلالة كبيرة وقوية، في ظل ما تشهده المنطقة حاليا.

وتابع الدكتور أحمد السمان، مستشار رئيس الوزراء الأسبق، أن الزيارة تأتي تأكيدا لأهمية مصر في المنطقة ودورها المتصاعد في القارة السمراء في السنوات الأخيرة.
 

 

الدكتور أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء الأسبق العلاقات المصرية الأمريكية القارة السمراء أهمية مصر

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