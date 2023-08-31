عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سريع ولذيذ.. طريقة عمل حلي البارفيه بالقرع أحسن من المحلات

طريقه عمل حلي البارفيه
طريقه عمل حلي البارفيه بالقرع زي المحلات

حلى البارفيه بالقرع ، يتميز بكونه من الحلويات السهلة التي لا تحتاج إلى فرن، كما أنه سريع التحضير، فلا يستغرق الكثير من الوقت حتى يصبح جاهزا، وهو شهي جدا، ومكون من طبقات من البسكويت، ومزيج القرع، والكريمة اللذيذة، وإليك الخطوات.

طريقة عمل حلي البارفيه بالقرع:


المقادير:

‏-  ½ كيلو بسكويت مطحون
‏-  2 كوب قرع مهروس
‏-  2 كوب كريمة خفق
‏-  1 كوب جبن كريمي
‏-  ¼ معلقة صغيرة سكر بودرة
‏-  1 معلقة صغيرة فانيليا

 

طريقه التحضير:

في وعاء كبير نخلط القرع مع الجبن الكريمي والفانيليا السائلة والسكر البودرة، جيدًا، حتى تمتزج المكونات تماماً .

نضع في كوب البسكويت  ثم طبقة من مزيج القرع ثم القليل من الكريمة .

نكرر العملية لعمل طبقات مماثلة من البسكويت ومزيج القرع والكريمة ونزين أخيراً بقطعة بسكويت .

حلي البارفيه البارفيه بالقرع قرع العسل البسكويت الكريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

ارتباك قبل السوبر ليج| "كاف" يفاجئ النادي الأهلي بثلاثة قرارات مثيرة.. وصدمة للدوري المصري

1000 دولار ومهلة 3 أشهر.. قرار حكومي عاجل لتوفيق أوضاع الأجانب

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

عودة العمل يوم الأحد.. الدولة تنجح في ترشيد الطاقة وإنفراجة في أزمة قطع الكهرباء قريبا

قليل البخت| شوبير يكشف تفاصيل أزمة توقيع مهاجم الأهلي السابق للوداد المغربي

موضوعات متعلقة

صحية وتحمي من الأمراض.. طريقة عمل شوربة الفاصوليا البيضاء

اذهب للطبيب حالا.. أعراض الإصابة بارتجاع المريء

للسيدات.. وضع هذا الكريم ليلاً على بشرتك يسبب كارثة

فاكهة لها مفعول السحر تحمي من الإصابة بالزهايمر .. تعرف عليها

علامات في الأظافر تشير إلي الإصابة بأمراض خطيرة.. انتبهوا لها

مشروب علاج الأنيميا.. أسرع طريقة لعمل عصير الرمان

مفيد للأطفال.. أسهل طريقة لعمل كوكيز التفاح في المنزل

تحذير للاطفال .. اضرار غير متوقعة يسببها الافراط في تناول الكاتشب

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يحكم.. خبير لوائح يحذر الأهلي من تداعيات أزمة المنتخب

بلاتي توريه نجم بيراميدز ينضم لمنتخب بلاده

الدولار ينطلق واليورو يسقط.. بيانات التضخم الأوروبية تفاجئ الجميع

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

«أبوالغيط» يفتتح أعمال الدورة العادية 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري

ميزة جديدة في Reels إنستجرام لازم تجربها في الفيديوهات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

آلاف الجنيهات.. إطلالة ياسمين صبري تثير ضجة| شاهد

ما نصيب الفرد؟ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بعد رفع الأرز من البطاقة

فيديو

هيدي كرم: بجسّد دور شقيقة سوسن بدر ولبلبة وليلى علوي في «آل شلبي»|فيديو

كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

وقف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي.. تفاصيل| «فيديوجراف»

مقطع فيديو للعلاج بالحجامة في الصين يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ