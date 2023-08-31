سريع ولذيذ.. طريقة عمل حلي البارفيه بالقرع أحسن من المحلات

حلى البارفيه بالقرع ، يتميز بكونه من الحلويات السهلة التي لا تحتاج إلى فرن، كما أنه سريع التحضير، فلا يستغرق الكثير من الوقت حتى يصبح جاهزا، وهو شهي جدا، ومكون من طبقات من البسكويت، ومزيج القرع، والكريمة اللذيذة، وإليك الخطوات.

طريقة عمل حلي البارفيه بالقرع:



المقادير:

‏- ½ كيلو بسكويت مطحون

‏- 2 كوب قرع مهروس

‏- 2 كوب كريمة خفق

‏- 1 كوب جبن كريمي

‏- ¼ معلقة صغيرة سكر بودرة

‏- 1 معلقة صغيرة فانيليا

طريقه التحضير:

في وعاء كبير نخلط القرع مع الجبن الكريمي والفانيليا السائلة والسكر البودرة، جيدًا، حتى تمتزج المكونات تماماً .

نضع في كوب البسكويت ثم طبقة من مزيج القرع ثم القليل من الكريمة .

نكرر العملية لعمل طبقات مماثلة من البسكويت ومزيج القرع والكريمة ونزين أخيراً بقطعة بسكويت .