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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان طارئ من الصين بشأن وقوع حادث لغواصة نووية في مضيق تايوان

صدى البلد

نفت وزارة الدفاع الصينية، صحة التقارير والأنباء، التي زعمت بوقوع حادث للغواصة النووية الصينية في مضيق تايوان.

وأكدت وزارة الدفاع الصينية، في نبأ عاجل، أن تلك الأنباء عارية تماما عن الصحة.

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وفي سياق آخر، قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إن هناك صعوبات وعقبات في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وجميعها بسبب واشنطن.

وأضافت وزارة الدفاع الصينية، أن الاتصالات العسكرية لم تتوقف مع الولايات المتحدة رغم التوترات في العلاقات بين البلدين.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت على إرسال مساعدات عسكرية بقيمة 80 مليون دولار إلى تايوان في إطار التمويل العسكري الأجنبي.

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