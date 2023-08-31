لا لاستخدام القوة|بيان عاجل من المجموعة الاقتصادية «إيكواس» بشأن الأحداث في الجابون

أدانت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا المعروفة باسم "إيكواس" استخدام القوة من قبل قوات الجيش في الجابون وإسقاط نظام حكم الرئيس علي بونجو أونديمبا.

وطالبت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، الجيش الجابوني بعودة النظام الدستوري إلى البلاد، والرجوع عن الانقـ ـلاب وعودة الرئيس المعزول.

ووقع انقـ ـلاب الجابون مباشرة بعد إعلان هيئة الانتخابات الجابونية إعادة انتخاب الرئيس الحالي لولاية ثالثة، حيث حصل على 62.4% من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي ألبرت أوندو أوسا على 30.7%، ورفضت المعارضة قبول نتيجة الانتخابات بحجة حدوث مخالفات.

وبعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بساعات، أعلنت مجموعة من كبار الضباط في القوات المسلحة الغابونية، عبر التلفزيون الرسمي، توليهم السلطة في البلاد وإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبعد الاستيلاء على السلطة في الجابون، أعلن الجيش الجابوني إغلاق الحدود حتى إشعار آخر، كما قاموا بحل جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية، ثم إنشاء هيئة أطلقوا عليها اسم لجنة انتقال واستعادة المؤسسات، لكن لم يتم الكشف عن عضويتها بعد.