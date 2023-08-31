شاهد.. العثور على حقائب مليئة بالنقود في منزل رئيس الجابون

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ،اليوم الخميس، لاقتحام عناصر الجيش الجابوني منزل الرئيس المخلوع علي بونجو، وعثورهم على حقائب مليئة بالأموال.

ويظهر الفيديو عدد من الحقائب المليئة بالدولارات وعملات اجنبية أخرى.

وكتبت إحدى الناشطات تغريدة عبر منصة إكس المعروفة بتويتر سابقاً على الفيديو وقالت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي ماكرون يحتاجون إلى رؤية ذلك المشهد، عشرات الملايين من العملات التي تم العثور عليها في منزل الرئيس السابق للجابون، هما يدعمان الزعيم علي بونجو".

وفور إعلان لجنة الانتخابات في 30 أغسطس فوز بونجو بحصوله على 64,27% من الأصوات، أعلنت مجموعة من العسكريين عبر التلفزيون "إنهاء النظام القائم"، وإلغاء نتائج الانتخابات وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود "حتى إشعار آخر".

وأعلن عناصر من الجيش أنهم قرروا بالإجماع تعيين بريس أوليغوي نغويما رئيسا للبلاد للفترة الانتقالية.