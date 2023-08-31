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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي يغيب عن نهائي السوبر الإفريقي

الأهلي
الأهلي

تأكد غياب عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المشاركة مع الأحمر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بنهائي السوبر الافريقي المقرر إقامته 15 سبتمبر المقبل.

 

ويعاني السولية من مزق في العضلة الخلفية ويحتاج إلى راحة لمدة شهر على الأقل .

 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  معسكره في النمسا؛ استعدادًا للموسم الجديد، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، إقامة «تراي ماتش» بمشاركة جميع اللاعبين، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت النمسا «الخامسة بتوقيت القاهرة».
وحدد الجهاز الفني برنامج الفريق اليوم الخميس، في إطار المعسكر الإعدادي، حيث سيبدأ اللاعبون في تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت النمسا «العاشرة بتوقيت القاهرة».
 

وبعدها يتجه اللاعبون لبدء المران الصباحي في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا «الحادية عشرة والنصف بتوقيت القاهرة» ثم يعود اللاعبون بعد ذلك لتناول وجبة الغداء في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت النمسا «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة».
 

ويختتم الأهلي، برنامجه اليوم الخميس، بتناول وجبة العشاء في تمام الثامنة بتوقيت النمسا «التاسعة بتوقيت القاهرة»، بعدها يتجه اللاعبون إلى الغرف المخصصة لهم في فندق الإقامة.
 

ويواصل الأهلي استعداداته اليوم الخميس، ضمن معسكر الإعداد المقام في النمسا، ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

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