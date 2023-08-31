وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بيروت في زيارة تستمر يومين

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة رسمية ستستمر يومين.

وأفادت “روسيا اليوم” بأن عبد اللهيان وصل إلى مطار بيروت الدولي، صباح اليوم الخميس.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قد قال، أمس الأربعاء، إن علاقات الصداقة بين دمشق وأنقرة هي لصالح البلدين والمنطقة، مؤكدًا على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما في ذلك إزاء سوريا وتركيا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السوري فيصل المقداد، في دمشق، أدان عبد اللهيان هجمات إسرائيل على مطار حلب والمناطق المدنية في سوريا، مبينًا أن أي اعتداء ستقوم به إسرائيل لن يمر دون ردٍ من قبل دول المنطقة.