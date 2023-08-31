تفاصيل النسخة الأولى من قمة الابتكار والتكنولوجيا في مصر

شهدت القاهرة فعاليات النسخة الأولى من قمة الابتكار والتكنولوجيا في مصر، والتي تعد حدثاً استثنائياً والأول من نوعه في مصر، حيث تهدف إلى توفير فرصة فريدة للتعاون والتواصل الاجتماعي بين المبدعين والمحترفين والمواهب في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وذلك بحضور نخبة من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، ورواد الأعمال وقادة قطاع التكنولوجيا، والموارد البشرية، والتسويق.

تأتي هذه القمة ضمن استراتيجية "جو ماي كود" العالمية المنظمة للقمة والمتخصصة دوليا فى الابتكار والتدريب لتكون "مركز التكنولوجيا والإبداع في مصر"، وتعكس الالتزام الدائم بتعزيز التفكير الإبداعي وتطوير المهارات التقنية للشباب.

في هذا السياق، صرح يحيى بو هلال، المؤسس والرئيس التنفيذي: “نأمل أن تسهم هذه القمة في تعزيز الابتكار وتبادل الخبرات بين المشاركين، وتسليط الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها التكنولوجيا لتطوير المجتمع وتحقيق التقدم، ونعمل جاهدين لتقديم تجربة مميزة وإثراء للمشاركين من خلال هذه الفعالية، ونسعى لتعزيز دورنا كشريك أساسي في تطوير المشهد التكنولوجي في مصر".

وأعلن عن منحة تدريب مجانية لنحو 100 من الشباب والشابات من الطلاب وحديثي التخرج من جميع أنحاء الجمهورية في مجالات التدريب المختلفة، وسيتم اختيار الفائزين وفقًا للضوابط التي وضعتها الشركة، والتي تأخذ في الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص من حيث النوع والسن ونوعية التدريب.

من جانبه، صرح أحمد عراقي، المدير العام، بأن القمة التى تاتى تحت شعار "Release your Inner Code"، نتطلع من خلالها إلى مشاركة مثمرة ومجدية وإلى رؤية آثار إيجابية تتركها هذه الفعالية على مستقبل التكنولوجيا في مصر وعلى الصعيدين الوطني والعالمي.