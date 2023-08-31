محافظ جنوب سيناء يوقع اتفاقية تآخٍ بين مدينتي دهب المصرية ونظيرتها القبرصية

وقع خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال زيارته لدولة قبرص، اتفاقية تآخٍ بين مدينتي دهب المصرية ودهب القبرصية، خلال لقائه بكبار المسئولين عن تنشيط الحركة السياحية ورجال الأعمال القبارصة.

ويأتي ذلك في حضور بعض عمداء المدن المجاورة وأعضاء البرلمان القبرصي ونائب وزير السياحة القبرصي، والسفير المصري لدى قبرص عمرو حمزه، ومبعوث الحكومة القبرصية وعدد من رجال الأعمال المصريين.

وقام “فودة”، بالتوقيع على اتفاقية تآخٍ ما بين مدينة دهب المصرية ومدينة بولس خرسيخوس القبرصية ووقع من الجانب القبرصى يوتس باباخريستوفى عمدة دهب القبرصية، كما تم تبادل الهدايا التذكارية والدروع بين الجانبين.

الجدير بالذكر أن اسم مدينة خرسيخوس يعنى دهب باللغة اليونانية.

يأتي هذا في اطار الجهود الجارية لمحافظ جنوب سيناء لتنشيط السياحة وفتح أسواق أوروبية جديدة واعدة.

فودة في قبرص

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