خالد الغندور يعلق على موقف الأهلي مع منتخب مصر

علق الاعلامي الرياضي خالد الغندور، على ازمة الاهلي ومنتخب مصر، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: "بيرسي تاو ينضم لمنتخب جنوب افريقيا المفروض الاهلي يقدم طلب لإتحاد جنوب افريقيا إعفاءه من الذهاب عشان الاهلي عنده ماتش السوبر".

وتصاعدت حدة الأزمة بين النادي الأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني؛ بسبب مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامته منتصف شهر سبتمبر المقبل في السعودية.

النادي الأهلي طالب اتحاد الكرة بإعفاء لاعبيه من التواجد فى معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر سبتمبر المقبل.

إدارة النادي الأهلي تمسكت باللاعبين الدوليين وتواجدهم في مباراة السوبر الأفريقي؛ باعتبارها مباراة بطولة ومهمة في تاريخ المارد الأحمر.

كما ترى إدارة النادي الأهلي أن منتخب مصر الوطني حسم تأهله إلي نهائيات أمم أفريقيا، وأن مباراة إثيوبيا مجرد تحصيل حاصل.

فيما تجاهل البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الوطني، مطالب النادي الأهلي، واستدعى 4 لاعبين من القلعة الحمراء خلال معسكر سبتمبر المقبل.