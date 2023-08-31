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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 42 % انخفاض فــي عـدد حـالات البروتستــو عام 2022

صدى البلد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 31/8/2023 " النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو -مرحلة سابقة على إشهار الإفلاس- وأحكام الافلاس عام 2022 " ومن أهم المؤشرات ما يلى:

حالات البروتستو: 

– بلغ عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته 1684 حالــة عام 2022 مقابــــل 2902 حالــــة عـــام 2021 بانخفـــاض قـــدره 1218 حــــــالــــة بنسبه 42٪. 

- بلغـت قيـمه الدين لحالات البروتستــو التي دفعت قيمته 21.6 مليون جنيه عام 2022 مقابـــــــــــــل63.3 مليون جنيه عــــــــــــــــــام 2021 بانخفاض قدره 41.7 مليـون جنيه بنسبه 66٪. 

– بلغ عدد حالات بروتستو عـــدم الدفـــــع 8772 حالــــة عـــام 2022 مقابــــل 15487 حالة عام 2021 بانخفاض قدره 6715 حالـة بنسبه 43.4٪.

- بلغت قيمه الدين لحالات بروتستو عــــدم الدفـــــع 4.6 مليار جنيه عــــام 2022 مقابــــل 11.1 مليار جنيــــه عـــام 2021 بانخفاض قــدره 6.5 مليار جنيه بنسبه 59٪. 

- جاءت محــــافظـــــة المنوفيه فـى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتــــستــــــو دفعت قيــــمتـه حيث بلغ عددها 214حالة بنسبه 12.7٪، تليها محافــــظة القاهره حيث بلغ عددها 202حــــالة بنسبه 12 ٪ ثم محافظة الغربيــــــة حيــث بلغ عددها 192 حالة بنسبه 11.4٪ من اجمالى عدد الحالات .

 - جاءت محافظة القاهرة فى المركـز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو دفعـت قيـمته حيث بلغت قيمتـــها 3.4مليون جنيه بنسبه 16٪، تليها محافظـة القليوبيه حيث بلغت قيمتـــها 2.6 مليون جنيه بنسبه 12.3٪، ثم محافظة الغربية حيث بلغت قيمتـــها 2.5 مليـــــــون جنيه بنسبه 11.8 ٪ من إجمالى قيمـة الـدين.

- جاءت محافظة الغربية فى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو عدم الدفع حيث بلغ عددها 1181حالة بنسبه 13.5٪، تليها محافــــظة الجيزه 974 حالة بنسبه 11.1 ٪ ثم محافظة القاهره حيث بلغ عددها 920حالة بنسبه 10.5٪ من اجمالى عدد الحالات .

- جاءت محافظة الجيزه فى المركز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو عدم الدفع حيث بلغت قيمتـــها 3.6 مليار جنيه بنسبه 79٪، تليهــــــا محافظــــــــــة القاهـــــــره حيـــث بلغت قيمتـــها 395.1 مليـــون جنيـــه بنسبــــه 8.6٪، ثــم محافظـــــة الشرقيــــه حيــــث بلغـــــت قيمتـــها 162.3 مليون جنيه بنسبه 3.5 ٪ من إجمالى قيمـة الـدين. 

الافلاس:

– بلغ عـــــدد حـــــــالات أحكــــام إشهــــار الإفــــــلاس 3 حالـــــــة عــــام 2022 مقابـل 1 حالــــــة عـــــام 2021 بزيـــادة قــــدرها 2 حـــالـــة.  

– بلغت قيمه الدين لأحكام إشهار الافلاس 2.335 مليار جنيه عام 2022 مقابل 32.5 مليون جنيه عـــام2021 بــزيادة قــــدرها 2.302مليار جنيه

يعرف البروتستو بأنه مرحلة سابقة على إشهار الإفلاس، ويعني عدم وجود رصيد بالبنك يكفي لقيمة "الكمبيالة" المحررة المستحقة الدفع على التاجر، ينتج عنها اتخاذ إجراءات ضده بـ"البرتسة لهذه الكمبيالة" عن طريق المحكمة واتخاذ إجراءات إشهار الإفلاس.

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